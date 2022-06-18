Bursa'da Derya Bedavacı rüzgarı - Son Dakika
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Bursa'da Derya Bedavacı rüzgarı

18.06.2022 10:35
Bursa'da Derya Bedavacı rüzgarı

Arabeskin kraliçesi Derya Bedavacı, Bursa'da bir mekanda sahne aldı.

Arabeskin kraliçesi Derya Bedavacı, Bursa'da bir mekanda sahne aldı.

'Deme', 'Bana Bunu Yapma' adlı şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı Bursalı sevenleri ile buluştu. Geniş repertuarı ve tarzıyla ile göz dolduran ünlü Sanatçı hit olmuş şarkılarını sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Derya Bedavacı; "Bu yaz da tüm şehirlerde sevenlerimle buluşacağım. Ben sahnede olmadığım gün mutsuz oluyorum. Sahne benim en huzur mutlu olduğum yer." dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derya Bedavacı, Bursalılara unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa'da Derya Bedavacı rüzgarı - Son Dakika

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