Bursa'da Ekin Uzunlar rüzgarı esti - Son Dakika
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Bursa'da Ekin Uzunlar rüzgarı esti

25.06.2022 05:52

Bursa'da Ekin Uzunlar rüzgarı esti Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Bursa'da Ekin Uzunlar rüzgarı esti

BURSA - Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Bursa'da sevenleriyle buluştu. Sahnede bir dakika bile yerinde durmayan sevilen sanatçı "Her sahnemde iki kilo veriyorum. Ama Allah'tan iyi yemek yiyorum." şeklinde konuştu.

Uzunlar, yaklaşık iki saatlik sahne performansında şarkıları, esprileri ve kemençesi ile müzikseverlerden tam not aldı.

'Hüznün Gemileri' Şarkısının Hikayesini Anlattı

"Son Bir Kez, "Zindan", "Geliyorum Yar" gibi sevilen şarkılarıyla müzikseverleri adeta mest eden Uzunlar, "Hüznün Gemileri" isimli şarkısın hikayesini sevenleriyle paylaştı. Ekin Uzunlar," Küçükken kağıttan gemiler yapar memleketimde dereye bırakırdım. O kağıttan gemiler meğerse denizlere, okyanuslara açılmış, büyümüş, herkese ulaşmış. O kağıttan oyuncaklarımın ismidir işte ' Hüznün Gemileri'..." şeklinde konuşarak şarkısını seslendirdi.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa'da Ekin Uzunlar rüzgarı esti - Son Dakika

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