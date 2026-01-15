Buse Terim\'den Serenay Sarıkaya\'ya: Sen insansan biz neyiz

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir ödül töreninde tercih ettiği iddialı kombini ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Sarıkaya'nın kırmızı halı tarzı, hem moda takipçilerinden hem de ünlü isimlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bu yorumlar arasında en dikkat çekeni ise teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den geldi. Terim, Sarıkaya'nın paylaşımının altına "Sen insan isen biz neyiz?" notunu düşerek ünlü oyuncunun güzelliğine ve tarzına olan hayranlığını esprili bir dille dile getirdi.
