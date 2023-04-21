Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek - Son Dakika
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Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek

21.04.2023 14:55
Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek

78 yaşında yaşamını yitiren Rana Cabbar'ın cenaze ayrıntıları belli oldu. Usta oyuncunun yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Aşk-ı Memnu' da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalarda yer edinen Rana Cabbar bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

ÖLÜMÜYLE YASA BOĞDU

Rana Cabbar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim Cabbar için taziye mesajı yayınladı. Cabbar için düzenlenecek cenaze programı da belli oldu.

Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13: 00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.

Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek
Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek
Kaynak: DHA
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Son Dakika Magazin Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek - Son Dakika


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