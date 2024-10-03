Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı - Son Dakika
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Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı

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Yeni sezon başladıktan sonra dizilerden final haberleri peş peşe geldi. Kötü Kan ve Kör Nokta'dan sonra Taş Kağıt Makas da erken final kararı aldı.

03.10.2024 15:08  Güncelleme: 15:19
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Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi her hafta cuma akşamı yayınlanıyordu. Dizi için final kararı alındı. Tam bu final kararı konuşulurken Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı Kör Nokta dizisi için de final kararı verildi. Bu iki dizinin ardından iddialı yapımlar arasında gösterilen Taş Kağıt Makas dizisinden de kötü haber geldi.

Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı

YENİ İSİMLER DE ÇARE OLMADI

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin'in oturduğu Taş Kağıt Makas dizisinin kadrosuna bu sezon Hande Doğandemir ve Uraz Kaygılaroğlu da dahil olmuştu. Ancak reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan dizi, 19. bölümde izleyicisine veda edecek.

Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı

Taş Kağıt Makas, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yavuz Şadi:
    Dizi izleyebilecek ortamı olan var mı? 19 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ismi çocukça kim izler bunu 8 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Oyuncular farklı olsa da konuları aynı olan diziler ile dolu ekranlar . İzleyici bıktı artık ,izleyene de saygı duyarım . 6 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Körebe sesime gel olsa izlenirdi. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı - Son Dakika
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