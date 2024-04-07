Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı

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Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekan çıkışı görüntülendi.

Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, herkesin bayramını kutladı. Ulusoy; "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten.

Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını dile getirdi.