Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı

Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.

07.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:10
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Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekan çıkışı görüntülendi.

Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, herkesin bayramını kutladı. Ulusoy; "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.

Küslük var mı Çağatay Ulusoydan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten.

Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı - Son Dakika

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