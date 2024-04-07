Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekan çıkışı görüntülendi.
Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, herkesin bayramını kutladı. Ulusoy; "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.
Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten.
Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını dile getirdi.
Son Dakika › Magazin › Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında küslük iddiaları yalanlandı - Son Dakika
Hastanede tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alço'nun tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edileceği belirtildi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin" dedi.
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Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
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