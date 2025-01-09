Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım

Geniş Video İzle

Unutulmaz film müzikleriyle tanınan Cahit Berkay, NTV'de yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu. Programda Türkan Şoray'a olan platonik aşkını itiraf etti.

09.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya ve Dila Hanım gibi filmlerin müziklerini yapan Cahit Berkay, "Empati" programına konuk oldu.

Cahit Berkay, Taylan'ın "2022'de Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. 'Aşıktım' dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü" yanıtını verdi.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım

"ÜSTESİNDEN GELEMEZSEM DİYE ÜRPERDİM"

Taylan'ın "Türkan Hanım'a hepimiz aşığız. Türkan Hanım'a hala aşık mısın?" sözleri üzerine Berkay, şu ifadeleri kullandı:

"Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye…"

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım

"SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'I UYDURDUM"

Cahit Berkay, ayrıca "Bana 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı nasıl yaptın?' diye soruyorlar. Ben de uydurdum diyorum. Estağfurullah diyorlar. Türkçe de uydurmak, birbirine uyan notaları yan yana getirmek belli bir ritim içinde akıtmak. Uydurmak deyince yalan söylemek gelmesin akla" dedi.

Cahit Berkay\'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım

Kültür Sanat, Cahit Berkay, Türkan Şoray, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    bizene napalim 7 10 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Olsan olsan platonik aşık olursun zaten :) 1 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geç Bunları 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.