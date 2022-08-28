Aydan Şener: Aşklar da Evlilikler de İnternet Yüzünden Bozuldu

Bu muazzam güzelliğinizin ve gençliğinizin reçetesini lütfen bize de verin!

Kendine iyi bakmak, kilona dikkat etmek çok önemli. Yediklerime çok dikkat ederim. Ben yüze dışarıdan sürülen şeylere çok inanmam, cilt içten beslenir. Düzgün yaşarım, uykuya dikkat ederim. Bir de için fesat olmayacak. Pozitif bakmak çok önemli. Kıskançlığı, kötülüğü, fesatlığı dışına vurmuş insanları çıplak gözle görebiliyorum. Hatlar sertleşiyor, bakışlar keskinleşiyor, kaşlar çatılıyor.

Formunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?

Hiç kolay değil. Günde sadece bir buçuk öğünle besleniyorum. Sabah koca bir sütlü kahve içerim, öğleden sonra bir dilim ekmekle zeytinyağlı bir yemek yiyorum. Akşam yemeklerini daha çok salatayla geçiştiriyorum. Balık ve salata ağırlıklı besleniyorum. Dikkat etmeden olmuyor. Biraz yesem hemen üç-beş kilo alırım.

ÇİRKİN KADIN KALMADI, HERKES BİRBİRİNE BENZİYOR

Herkes bu kadar estetik harikasıyken siz doğal kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Çirkin kadın kalmadı, herkes birbirine benziyor. Burunlar, kaşlar, dişler, elmacık kemikleri, dudaklar, dolgular aynı ve gerçekten kötü. Sonra "Ben çok özelim" diye havalarda geziyorlar. Hayır efendim, hepiniz aynısınız. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın ama yüz hatlarının değişmesinden yana değilim. İfade gitmesin ya! Dolgu yüzü büyütüyor, herkesin suratı kocaman oldu. Ben de bir kez yaptırdım ama bir daha asla yaptırmam. Bazı hanımlar abartıyorlar bu işi.

DEMOKRATİK BİR ÜLKEYİZ HERKES GİYİNMEKTE DE SOYUNMAKTA DA ÖZGÜRDÜR

Son dönemde kadın bedeni üzerinden başlayan tartışmalar giderek şiddetini artırıyor. Siz fazla dekolteye nasıl bakıyorsunuz?

Hafif omuz, hafif yırtmaç... Ben de kullanırım. Herkes nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Demokratik bir ülkeyiz, herkes giyinmekte de soyunmakta da özgürdür. Ben özgürlükten yana biriyim ama saklı dekolte severim. Omuz açıksa bacak, bacak açıksa göğüs kapanmalı.

YAŞSIZIM BEN, ÖNEMLİ OLAN İÇİNDEKİ ÇOCUĞU YAŞATMAK

Yaşınızla aranız nasıl? Genç görünme sevdanız var mı?

Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. "20 yaşında gibisiniz" demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın.

Bir kadının en güzel yaşı sizce hangisi?

Bence 40'lardan sonrası…

Peki, yaşlanma korkunuz yok mu?

Hiç olmadı. Bundan sonra da olmaz inşallah. Hayat zaten çok kısa, bu korkularla vaktimi boşa harcayamam.

Güzellik reçetenizi keşke bizimle de paylaşsanız?

Çok bir şey yok. Pirinç suyunu ve salata kabuklarını sürerim yüzüme, o kadar. Cilt temizliğime de çok önem veririm.

TÜRKİYE'DEN GİTMEK İSTEYEN GENÇLER HAKLI

Son dönemde insanlar neden bu kadar mutsuz sizce?

Her şeyin başı ekonomi. Artan hayat pahalılığı herkesi çok mutsuz ediyor. Herkes birbirine saldıracak kadar sinirli, asabi. Özellikle gençler çok mutsuz, önlerini göremiyorlar. İşleri zor! Türkiye'den gitmek isteyen gençler haklı.

Bu hengamede ruh halinizi nasıl koruyorsunuz?

Çok az insan huzur getiriyor. Hayvanlarım var. Okuyarak, dünya meselelerini takip ederek geçiyor günlerim. Öyle yoga falan yapmıyorum, kendi kendime psikiyatristlik yapıyorum. Ruh halimi kendim koruyorum.

En çok neler canınızı sıkıyor?

Zamlar ve en önemlisi erkek şiddeti! Bitmeli artık ama lanet olsun, bitmiyor. Çok hayvanım var. Onlara yapılan zulümler beni delirtiyor. Çok ve boş konuşan insanlarla, kıskanç ve dedikoducu insanlarla derdim var. Haksızlığa hiç dayanamam ve öyle yerlerde karşı dururum. Şiddetler, savaşlar ve hayat pahalılığı… Hepsi dert!

ADIMIN BAŞINA SÜREKLİ YAŞIMIN KOYULMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Bu yaz yine herkes sizi konuştu. "59'luk Aydan Şener, bikinili pozlarıyla 20'liklere taş çıkardı" haberleri çıktı. Bu haberler sizi sinirlendiriyor mu?

Hiç sinirlenmiyorum ama açıkçası adımın başına sürekli yaşımın koyulması beni rahatsız ediyor. Her şeyin yaşla ölçülmesi çok saçma geliyor bana. Bu özellikle bizim ülkemizde böyle.

NAİF GÖRÜNSEM DE GÜÇLÜ BİRİYİM

Mesafeli bir duruşunuz var. Bu da sizi ulaşılmaz gibi gösteriyor. Doğru bir tespit mi?

Mesafeliyimdir. Ulaşılmaz olmak, biraz gizem uyandırmak kötü bir şey değil. Ben utangaç biriyim. İnsanlarla hemen kaynaşamam. Telefon özürlüyümdür. Gülmeyi, eğlenmeyi severim. Nahif görünsem de güçlü biriyim. Kalp kırmam. Merhametli, hoşgörülüyümdür. Çok gururluyumdur, onurluyumdur. Kendi doğrularımla yaşarım.

HAYATIMDA BİRİ YOK, YALNIZLIĞIN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM

Hayatınızda biri var mı?

Yalnızlığımı çok seviyorum. Hayatımda biri yok, yalnızlığın lüksünü yaşıyorum. Böyle mutluyum, buna da fena halde alıştım. Zaten beraberliklerde çok başarılı olduğum da söylenemez. Hiçbir beraberliğimi çok uzun sürdüremedim. Hatayı hep karşıda aramamak lazım.

HİÇBİR ŞEY YAPMASAM BİLE İNSANLAR BENİ UNUTMUYOR

Bir yüzyıl daha sinemada, dizilerde rol almasınız da bu izleyici sizi unutmaz gibi. Bu kalıcılığı nasıl sağlandınız?

Bu benim çok şükrettiğim bir durum. Hiçbir şey yapmasam bile insanlar beni unutmuyor ve özlüyor. Ne mutlu bana ki böyle güzel bir isim, böyle bir duygu yaratmışım insanlarda. Çok şanslıyım.

Sizi aşırı özleyen bir kitle var, neden sevenlerinizi kendinizden mahrum bırakıyorsunuz?

Ben de özlüyorum ekranları ama tiyatro yaparak bu özlemi gideriyorum. İnsanlara birebir iletişimde oluyorum. İyi bir proje gelirse elbette kabul ederim.

Neden ekranda sizin gibi isimleri göremiyoruz artık?

Bunu yapımcılara sormak lazım!

İçinizde ukde kalan şeyler var mı?

Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sını oynamak çok isterdim.

SANATÇININ SİYASET YAPMASI DOĞRU DEĞİL

Duruşunuzu hiç bozmadınız, başka isimler gibi siyasileşmediniz de…

Belli bir duruşum var, onu da hiç saklamadım ama aktif olarak siyasette bulunmayı düşünmedim. Bir vatandaş olarak ilgiliyim. Sanatçının siyaset yapması doğru değil çünkü bizim her kesimden sevenimiz var.

En son ne için ağladınız?

Kedim ezildi, çok ağladım.

Hayat size şimdiye kadar ne öğretti?

Hayat bana kendi değerimizi kendimizin bilmesi gerektiğini öğretti. ve kendime yapılmamasını istediğim hiçbir şeyi başkasına yapmamayı…

HAYATTAKİ EN BÜYÜK BAŞARIM ANNE OLMAK

Hayattaki en büyük başarınız sizce ne?

Tabii ki kızım! Anne olmak. Çok güzel bir insan yetiştirdim.

Sevgi ve aşk size ne ifade ediyor?

Aşka inanıyorum. Aşk insana enerji veren çok güzel bir duygu ama biz biraz yanlış anlıyoruz. Ne kadar üzüldüysek o kadar büyük aşk yaşadık sanıyoruz. Aşk mutlu olmak için yaşanır, acı çekmek için değil. İnternetin hayatımıza girmesiyle aşklar da değişti. Hayat şartları da zor, kimse sorumluluk almak istemiyor. Boşanmalar bile internet sayesinde arttı. Aşklar da evlilikler de internet yüzünden bozuldu.

Sosyal medyayla aranız nasıl?

Bir tek Instagram hesabım var ama orada yaşamıyorum. Özelimi insanlar açmayı sevmem. Onu yedim, bunu yedim vıcıklığını çok sevmem. Sürekli paylaşım yapanlardan da sıkılıyorum. Oradaki linç kültürünü de yaşamıyorum çünkü gerçek takipçilerim var.