Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor - Son Dakika
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Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor

24.02.2022 15:25

KANAL D'nin sevilen dizileri arasında yer Camdaki Kız'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır.

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor

Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

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Burcu Biricik, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor - Son Dakika


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