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Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? - Son Dakika

Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?

20.01.2022 15:44

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da bu akşam büyük hesaplaşma yaşanacak. Sedat ve Cana'nın görüntülerini izleyen Nalan, hayal kırıklığına uğrayacak.

Her bölümü ile heyecan yaratan Camdaki Kız, 27. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizide Sedat'ın evliliğini kurtarmak için çabaları yer alacak.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

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Burcu Biricik, Hande Ataizi, Camdaki Kız, Selma Ergeç, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? - Son Dakika
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