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Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi? - Son Dakika

Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?

18.02.2022 10:18
Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?

Dün akşam Kanal D ekranlarında 31. bölümüyle yer alan Camdaki Kız'da hamile olduğunu açıklayan Nalan'ın içi huzursuzdur. Bunu kendi içinde halletmeye çalışsa da pek mümkün değildir.

Başrollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Sedat ve Cana'yı birlikte gören Nalan ne tepki verdi.

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

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Burcu Biricik, Camdaki Kız, Selma Ergeç, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi? - Son Dakika
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