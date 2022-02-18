Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?

Başrollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Sedat ve Cana'yı birlikte gören Nalan ne tepki verdi.

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.