Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 29. Bölümde Sedat, inşaatta yaşanan kazada bir işçinin hayatını kaybetmesiyle tutuklanma haberiyle sarsılıyor. 3 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 29. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız son bölümde Nalan, hamile olduğunu Sedat'a söylüyor. Sedat, baba olacağını duyunca ne yapacak?

Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez. Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek? Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?