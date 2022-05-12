Camdaki Kız dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Feride, Nalan'a tüm gerçekleri anlatacak mı? - Son Dakika

Başrolünde Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Cana, Feride'den intikam almak için tüm gerçekleri anlatacak.

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Baskılarıyla Sedat'la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri'nin ziyaretinden hem de Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığından bahseder. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan'ı da Feride konusunda yoklar. Nalan'a olan aşkından vazgeçmeyen Hayri, hislerini Nalan'a da belli etmekte kararlıdır. Muzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır.