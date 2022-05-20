Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi? - Son Dakika
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Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?

20.05.2022 11:17
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?

Dün akşam 43. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Feride, Nalan'a tüm gerçekleri anlatırken, Cana'nın hamilelik haberi Sedat'ı dumura uğrattı.

Başrolünde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç'in rol aldığı Camdaki Kız dizisinde Hayri Bey, Nalan'ın sözleriyle kırılsa da onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturmuştur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olacaktır. Muzo'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu haberini alan Selen, bu değişimden hiç mutlu olmaz ve dengeleri değiştirecek bazı kararlar alır.

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Burcu Biricik, Camdaki Kız, Enis Arıkan, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi? - Son Dakika


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