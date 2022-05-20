Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?

Başrolünde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç'in rol aldığı Camdaki Kız dizisinde Hayri Bey, Nalan'ın sözleriyle kırılsa da onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturmuştur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olacaktır. Muzo'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu haberini alan Selen, bu değişimden hiç mutlu olmaz ve dengeleri değiştirecek bazı kararlar alır.