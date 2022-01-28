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Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi? - Son Dakika

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?

28.01.2022 09:10
Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?

Dün akşam 28. bölümüyle ekranlarda olan Camdaki Kız'da heyecan bir an olsun eksik olmadı. Nalan'ın hamilelik şüphesi Muzo'yu bile tedirgin etti. Sedat tutuklanacak mı?

Perşembe günleri Kanal D ekranında yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde, Nalan ve Hayri'nin birlikte zaman geçirmesi ikisine de iyi geldi.

CAMKİ KIZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
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Burcu Biricik, Enis Arıkan, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi? - Son Dakika
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