Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?

Perşembe günleri Kanal D ekranında yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde, Nalan ve Hayri'nin birlikte zaman geçirmesi ikisine de iyi geldi.

CAMKİ KIZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.