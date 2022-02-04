Camdaki Kız son bölüm neler oldu? 29. bölüm Camdaki Kız son bölüm ne oldu? Nalan hamile olduğunu açıklıyor…

Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Camdaki Kız dizisi 29. bölümde neler olduğu ve Nalan ve Sedat'ın evliliği nasıl bir yol izleyecek, seyirciler tarafından merak ediliyor. Camdaki Kız Kanal D ekranlarında her Perşembe saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Camdaki Kız dizisi 29. bölümde neler olduğu merak konusu oldu. Nalan hamile olduğunu açıklıyor mu? Sedat gidecek mi? soruları araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız son bölüm neler oldu? 29. bölüm Camdaki Kız son bölüm ne oldu? Nalan hamile olduğunu Sedat'a söyleyecek mi? Detaylar haberimizdedir…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kanal D'nin yoğun ilgiyle izlediği Camdaki Kız dizisi son bölümde neler olduğu seyirci tarafından merak ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Camdaki Kız dizisinde, Nalan hamile olduğunu Sedat'a açıklıyor. Nalan ve Sedat'ın evliliği nasıl bir yol izleyecek seyirci tarafından merak ediyor.

Nalan, Sedat ve Melisa olan videoyu izler. Sedat'ın yavaş yavaş tüm sırlarını öğrenmeye başlayan Nalan hayal kırıklığına uğramaya devam eder. Bu olaylardan sonra Muzo, Melisayı İzmir'e göndermeye zorlar. Sedat, Feride Hanımdan yardım istemesi sonucunda, Feride devreye girer. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi için de, işler çok yolunda gitmez. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız29. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Nalan, saf ve temiz kalbi olduğu için herkesin sevdiği aynı zamanda akıllı bir kadındır.

29. BÖLÜM CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Camdaki Kız 29. bölümde neler olduğu merak konusu oldu. Camdaki Kız son bölümde yaşananlar izleyenleri şoka uğrattı. Rafet ve Muzo dürüstlüğü seçerek aralarındaki husumeti konuşup bitirme kararı aldılar. Sedat'ın Nalan'a kaçış itirafı geldi. Sedat Nalan'ı arayarak buralardan gideceğini söyledi. Sedat'ın hapse girme korkusuyla bir balıkçı barınağına sığınır. Camdaki Kız 29. bölüm son sahnesinde Nalan balıkçı barınağına Sedat'ın yanına gider ve Sedat kaçmadan önce Nalan hamile olduğunu söyler.

NALAN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Camdaki Kız dizisi son bölümde neler olduğu seyirci tarafından merak ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Camdaki Kız dizisinde, Nalan hamile olduğunu Sedat'a açıklıyor. Nalan ve Sedat'ın evliliği nasıl bir yol izleyecek seyirci tarafından merak ediyor.

Sedat'ın Nalan'a kaçış itirafı geldi. Sedat Nalan'ı arayarak buralardan gideceğini söyledi. Sedat'ın hapse girme korkusuyla bir balıkçı barınağına sığınır. Camdaki Kız 29. bölüm son sahnesinde Nalan balıkçı barınağına Sedat'ın yanına gider ve Sedat kaçmadan önce Nalan hamile olduğunu söyler.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR