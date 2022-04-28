Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor! - Son Dakika
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Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor!

28.04.2022 12:59
Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız bu akşam yayınlanıyor. Yeni bölümde Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi çok sert olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölüm bu akşam akranlara gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur.

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Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor! - Son Dakika
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