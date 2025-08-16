Çameli Festivali'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece - Son Dakika
Çameli Festivali'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece

Çameli Festivali\'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece
16.08.2025 13:09  Güncelleme: 13:11
9. Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 5. gününde Ahmet Öngel konseri, katılımcılara milli duyguların yoğun yaşandığı unutulmaz anlar sundu. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Belediye Başkanı Cengiz Arslan sanatçıya teşekkürlerini iletti.

9 .Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 5. Günü Ahmet Öngel konseriyle milli duyguların yoğun yaşandığı bir gece yaşattı.

9.Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 5. gününü Ahmet Öngel konseriyle coşkulu anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Gecede; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş konser coşkusuna ortak oldu. Ahmet Öngel ve orkestrası, sahnede sundukları müzik ziyafetiyle izleyicilere milli duyguların sel olup aktığı anlar yaşattı. Festivalin beşinci gecesi, renkli görüntülere ve yüksek tempolu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Konserin ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçı Ahmet Öngel ve orkestrası'na teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Başkan Arslan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gece boyunca milli duyguların ve birlikteliğin ön planda olduğu festival alanı, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çameli Festivali'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece - Son Dakika

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
SON DAKİKA: Çameli Festivali'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece - Son Dakika
