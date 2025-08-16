Çameli Festivali\'nde Ahmet Öngel ile Duygusal Bir Gece

9 .Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 5. Günü Ahmet Öngel konseriyle milli duyguların yoğun yaşandığı bir gece yaşattı.

9.Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 5. gününü Ahmet Öngel konseriyle coşkulu anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Gecede; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş konser coşkusuna ortak oldu. Ahmet Öngel ve orkestrası, sahnede sundukları müzik ziyafetiyle izleyicilere milli duyguların sel olup aktığı anlar yaşattı. Festivalin beşinci gecesi, renkli görüntülere ve yüksek tempolu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Konserin ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçı Ahmet Öngel ve orkestrası'na teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Başkan Arslan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gece boyunca milli duyguların ve birlikteliğin ön planda olduğu festival alanı, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. - DENİZLİ