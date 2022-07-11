Shawn Mendes ile yaşadığı ilişkisi Kasım ayında sona eren Camila Cabello, şu aralar sadece 'yeni arkadaşlar edinmek ve iyi vakit geçirmekle' ilgileniyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Camila Cabello: 'Yeniden aşık olmak için acelem yok' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.