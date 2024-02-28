Can Bonomo: Oğlum inanılmaz bir şey, bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim - Son Dakika
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Can Bonomo: Oğlum inanılmaz bir şey, bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim

Can Bonomo: Oğlum inanılmaz bir şey, bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim

2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Nisan 2021'de Roman adını verdikleri oğullarının doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Can Bonomo, NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Üç yaşındaki oğluna olan sevgisinden bahseden 36 yaşındaki şarkıcı, babasıyla ilgili itiraflarıyla da adından söz ettirdi. Kendi babasıyla olan ilişkisinden de bahseden Can Bonomo, 'Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, iki katlı evde büyüseydim babama 'siz' bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var' ifadelerini kullandı.

28.02.2024 20:16
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2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Nisan 2021'de Roman adını verdikleri oğullarının doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Can Bonomo, NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

Üç yaşındaki oğluna olan sevgisinden bahseden 36 yaşındaki şarkıcı, babasıyla ilgili itiraflarıyla da adından söz ettirdi.

"HİÇ BEKLEDİĞİM BİR ŞEY OLMADI"

Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. 'Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım' diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.

Can Bonomo: Bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim

"BABAMLA 30 YAŞIMDA ARKADAŞ OLDUK"

Kendi babasıyla olan ilişkisinden de bahseden Can Bonomo, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey.

Varlıklı bir ailede, iki katlı evde büyüseydim babama 'siz' bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo: Bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Can Bonomo: Oğlum inanılmaz bir şey, bu kadar aşık olacağımı tahmin etmezdim - Son Dakika

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