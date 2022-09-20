Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı - Son Dakika
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Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı

20.09.2022 13:32
Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı

Can Tanrıyar'ın borçları nedeniyle haczedilen evleri satıldı. Satılan evlerin ikisi ise boşandığı eşi şarkıcı Petek Dinçöz'ün Can Tanrıyar zorla elimden aldı" dediği evler olduğu bildirildi.

Can Tanrıyar'ın son yıllarda özel hayatıyla ve borçlarıyla gündemde yer alıyordu. Tanrıyar'ın Uçankuş TV'de yatırımcı ortağı H.E'nin hesapları inceleme isteği nedeniyle arası açıldı. Medyaradar'ın haberine göre, hesapları bağımsız mali müşavirlerin incelemesine izin vermeyen Tanrıyar'ın tutumu karşısında iş insanı H.E konuyu yargıya taşıyarak sözleşme gereği 'sözleşmeden dönme hakkını' kullandı. Ortağının bu tutumu üzerine Tanrıyar ailesi sosyal medya üzerinden iş insanı ortağına, ortağının ailesine ve yakın çevresine 'tehdit ve şantaj' dolu paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.

EVLER SATILDI

Dinçöz'ün "Can Tanrıyar'ın zorla elimden aldı dediği" iki ev dün icradan satıldı.

ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz 17 Nisan 2014 tarihinde Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti.

Petek Dinçöz, "Can Tanrıyar'dan kurtulamıyorum bana yardım edin. Başbakanımıza sesleniyorum. Emine Hanım'a sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin." demişti.

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Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı 20 Eylül 2022 Haberleri 20 Eylül 2022 Haberleri
Kaynak: Snob Magazin

Petek Dinçöz, Can Tanrıyar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı - Son Dakika

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