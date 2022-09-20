Can Tanrıyar
'ın son yıllarda özel hayatıyla ve borçlarıyla gündemde yer alıyordu. Tanrıyar'ın Uçankuş TV'de yatırımcı ortağı H.E'nin hesapları inceleme isteği nedeniyle arası açıldı. Medyaradar'ın haberine göre, hesapları bağımsız mali müşavirlerin incelemesine izin vermeyen Tanrıyar'ın tutumu karşısında iş insanı H.E konuyu yargıya taşıyarak sözleşme gereği 'sözleşmeden dönme hakkını' kullandı. Ortağının bu tutumu üzerine Tanrıyar ailesi sosyal medya üzerinden iş insanı ortağına, ortağının ailesine ve yakın çevresine 'tehdit ve şantaj' dolu paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.
EVLER SATILDI
Dinçöz'ün "Can Tanrıyar'ın zorla elimden aldı dediği" iki ev dün icradan satıldı.
ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ
Petek Dinçöz, "Can Tanrıyar'dan kurtulamıyorum bana yardım edin. Başbakanımıza sesleniyorum. Emine Hanım'a sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin." demişti.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı - Son Dakika
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