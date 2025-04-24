Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı! - Son Dakika
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Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!

Can Yaman\'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!

Geçtiğimiz yıllarda kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman'ın bir ankette ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna tereddütsüz ''İtalya'' demesi, sosyal medyada nankörlük ve vefasızlıkla suçlanmasına neden oldu. Gelen tepkilerin ardından GAİN, oyuncunun başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı. Can Yaman'ın kendi ülkesine sırt çevirmenin bedeli ağır oldu.

24.04.2025 13:32
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Kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak dört yıl önce Türkiye'yi terk eden Can Yaman, El Turco dizisi yayındayken verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" yanıtını verdi. Bu açıklama, doğup büyüdüğü topraklara ve milletine karşı bir vefasızlık olarak değerlendirildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken Yaman, ülkesine sırt çevirdiği gerekçesiyle nankörlükle suçlandı. Tepkiler yalnızca kamuoyuyla sınırlı kalmadı; GAİN platformu da oyuncunun açıklamalarını gerekçe göstererek Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı.

Platformun açıklaması şöyle:

'Son günlerde 'El Turco' dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!

'El Turco' dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır. Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak 'El Turco' dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

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Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ponçik Pamuk:
    bu ülkede daha küstahlarıyla karşılaştık 34 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sanatcilari bu yuzden sevmiyorum genelde devlete karsi oluyrlar. 19 9 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    İstediğin Kadar Ülkene Küs Yaşam Şartını Sorgula Ama Ülkeni Satma Bunun Zaten Atası Belli Olsaydı Bugün Bu Açıklamayı Yapmazdı. Korona Zamanında Gördük O Sevdalısı Olduğu Ülker'in Hiçbir Doktorları Hastalarla İlgilenmiyordu Sokaklara Düşmüşlerdi Yalvariyorlardi Devletimize Bizi Burdan Alın Diye Bu Alçak O Hale Gelirse Alınmaz İnşallah 14 3 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    tam kuruluş osmanlik bir oyuncu be 3 12 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Ne alakası var sokakta 100 kişiye sor 90 tanesi yurtdışı der 5 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    CHP zihniyeti normaldir 2 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yorumları takip edin aynı karakterde devlete her hizmeti hükümete sallayan sütü bozukları burda çok göreceksiniz topumun a k 1 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    zaten Yugoslav karşısı İtalya ne bekliyodunuz 1 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    ne saçma suçlama adama soru sorulmuş ama cevap ı onun istediği değil bizim istediğimiz gibi vermesini bekliyoruz, yaw İtalya yinsecmis adam yalan mı söylesin şimdi, 4 yıl önce gitmiş zaten, yaşam koşulları hak hukuk adalet olarak Türkiye'nin gerisinde kalan Afrika ve bir kaç kabile kaldı 0 0 Yanıtla
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