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Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı - Son Dakika

Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı

Son Güncelleme: 21.10.2023 14:00

Ünlü oyuncu Can Yaman, kendisini çeken bir hayranının telefonunu alarak yere fırlattı. O anlar çevredeki başka bir kişi tarafından görüntülendi.

Sık sık negatif tavırlarıyla adından söz ettiren oyuncu Can Yaman, kendisini çeken bir hayranının telefonunu alıp yere fırlattı. O anlar başka biri tarafından anbean kaydedildi.

TELEFONU KAPTIĞI GİBİ FIRLATTI

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyuran, son dönemde ise İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, yine bir skandalla gündeme geldi. Şu sıralar Villa Comell Mare dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunan Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. O anlarda bir otomobilin içinde olan Yaman, kendisini görüntüleyen bir hayranının elindeki telefonunu alıp fırlattı. Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.

TEPKİ YAĞIYOR

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp yere fırlattı

Can Yaman, Türkiye, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı - Son Dakika
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