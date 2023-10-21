Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı

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Sık sık negatif tavırlarıyla adından söz ettiren oyuncu Can Yaman, kendisini çeken bir hayranının telefonunu alıp yere fırlattı. O anlar başka biri tarafından anbean kaydedildi.

TELEFONU KAPTIĞI GİBİ FIRLATTI

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyuran, son dönemde ise İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, yine bir skandalla gündeme geldi. Şu sıralar Villa Comell Mare dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunan Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. O anlarda bir otomobilin içinde olan Yaman, kendisini görüntüleyen bir hayranının elindeki telefonunu alıp fırlattı. Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.

TEPKİ YAĞIYOR

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: