Candan Erçetin Gitti Ferhat Göçer Geldi - Son Dakika
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Candan Erçetin Gitti Ferhat Göçer Geldi

09.03.2022 21:28
Candan Erçetin Gitti Ferhat Göçer Geldi

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG'nin 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Adaylardan Ferhat Göçer, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG, 12. kez yönetimini seçti. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda yapılan 12. Olağan Genel Kurul'da Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Daha önceki yönetimde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göçer, eser sahiplerinin özellikle "metaverse" ve "NFT" gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğine dair projeleri olduğunu dile getirmişti.

MSG başkanlığını yürüten Candan Erçetin ise aday olmamıştı.

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Candan Erçetin, Ferhat Göçer, Musiki, MSG, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Candan Erçetin Gitti Ferhat Göçer Geldi - Son Dakika


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