Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı - Son Dakika
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Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı

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Ünlü oyuncu Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim'den ayrıldığı iddiaları hakkında düzeltme yaptı. Dere, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Yollarımız 11 ay önce ayrıldı'' dedi.

01.02.2025 13:40
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Ünlü oyuncu Cansu Dere, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gezi Parkı davası kapsamında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Barım'ın şirketinden ilk olarak Cansu Dere'nin ayrıldığı iddia edilmişti. Dere'den, ID İletişim'den ayrıldığı yönündeki haberler hakkında bir açıklama geldi.

"AYRILIĞIMIZIN ÜZERİNDEN 11 AY GEÇTİ"

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küçük bir düzeltme, bilgilendirme. ID İletişim'de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024'te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımızın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
Cansu Dere\'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı

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Son Dakika Magazin Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şafak Kızıltuğ:
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