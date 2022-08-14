Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Instagram bazı çalışanlarına daha az ödeme yapıyor! İşte nedeni

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Tatili Devam Ediyor! Yeni Bikinili Pozunu Paylaştı - Son Dakika

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