Uzun zaman sonra ekranlara döndüğü İnci Taneleri dizisiyle bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti.
Modacı Pınar Kerimoğlu'nun youtube üzerinde yayınlanan programına konuk olan Cansu Taşkın aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim bombayı patlattı.
"Haberler doğru"
Cansu Taşkın "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim.
Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" dedi.
Taşkın, özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.
Cansu Taşkın yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.
Son Dakika › Magazin › Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Ahmet Kaya'nın 1999 yılında uğradığı saldırıyla ilgili Serdar Ortaç'a yüklenerek "Sahneye çıkması şovmenlikten başka bir şey değil" dedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak.
İdo Tatlıses'n eşi Yasemin Şefkatli, ocak ayında dünyaya getirdiği ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Şefkatli, "Doktoru çok iyi gördü, bu ay sonu operasyonu var" dedi.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
Ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaşan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından konuyla ilgili merakını dile getirdi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair paylaşımlar yaparken, İbrahim Ayel'in kalp sorunu olduğunu ve operasyon geçireceğini duyurdu.
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerkenki anlarını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçkin, Yıldızhan'ı daha önce kadın sanatçılara yönelik sözleriyle eleştirmişti.
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
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