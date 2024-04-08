Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı

Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı

Uzun zaman sonra ekranlara dönen Cansu Taşkın, modacı Pınar Kerimoğlu'nun programında ilişkisi hakkında konuştu. Taşkın, ilişkisinin doğru olduğunu ve hiçbir zaman özel hayatını gündeme getirmediğini belirtti. Ayrıca, sevgilisinin kendisini düzelttiğini de söyledi.

08.04.2024 11:12
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Uzun zaman sonra ekranlara döndüğü İnci Taneleri dizisiyle bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti.

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun youtube üzerinde yayınlanan programına konuk olan Cansu Taşkın aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim bombayı patlattı.

"Haberler doğru"

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Cansu Taşkın "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim.

Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" dedi.

Taşkın, özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

Cansu Taşkın yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

Cansu Taşkın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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