Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı

Snob Magazin'in özel haberine göre, En son adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı , İtalyan model Paula Henriquez ve yakın dostlarıyla tekne tatiline devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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