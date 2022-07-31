Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı - Son Dakika
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Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı

31.07.2022 13:06
Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ile Mikanos'ta kaçamak yapıyor.

Snob Magazin'in özel haberine göre, En son adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ve yakın dostlarıyla tekne tatiline devam ediyor.

Hakan Sabancı'nın lüks teknesinde Sabancı'ya akrabası Kerem Kamışlı da eşlik ediyor.

BJK bayraklı teknede ünlü modelin arkadaşlarının da olması dikkat çekiyor.

Ünlü model teknede ve eğlence anlarının her dakikasını sosyal medyada paylaşıyor.

Hakan Sabancı ve arkadaşlarının İtalyan modelle Mikanos'taki tatilleri devam ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı - Son Dakika

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