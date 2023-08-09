Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı - Son Dakika
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Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı

09.08.2023 12:25

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin geçen ay Las Vegas'ta verdiği konserde fırlattığı mikrofon, açık artırmayla 99 bin 900 dolara satıldı. Mikrofonun satışından elde edilen gelir bağışlanacak.

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin geçen ayki konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon, eBay açık arttırma sitesinde 99 bin 900 dolara satıldı.

MÜZAYEDEYE 122 KİŞİ KATILDI

Cardi B, 29 Temmuz'da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek elindeki mikrofonu fırlatmış ve olay bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada popüler olmuştu. Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından eBay'de açık arttırmayla satışa çıkartıldı ve mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.

Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, eBay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı - Son Dakika
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