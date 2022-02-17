Üye Girişi
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı - Son Dakika

Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı

17.02.2022 15:44
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı

Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanıdığımız Mine Çağlar Kondu, yıllar sonra ortaya çıktı. Mine Çağlar Kondu'nun yeni işi ve son hali şaşırttı. İşte detaylar...

1998 yılının unutulmaz dizisi Çarli'de Cilvenaz'ı canlandıran Mine Çağlar Kondu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Mine Çağlar Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Mynet'in haberine göre; Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu, Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında yer alıyor.

MİNE ÇAĞLAR KONDU KİMDİR?

Mine Çağlar Kondu kimdir, nereli, kaç yaşında; 1976, Ankara doğumlu olan Mine Çağlar Kondu, ortaokul ve lise eğitimini Lycee Charles de Gaulle Fransız lisesi ve Barnstable High School (Boston MA, A.B.D.)'da tamamlamıştır. 2022 itibarıyla 46 yaşındadır. Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanıdığımız Mine Çağlar Kondu, oyunculuğu bıraktığını açıklamıştır. 2006 yılında Vetelite Veteriner Kliniği'ni kurmuştur.

Sonrasında, çocukluğundan beri hayvanlara olan düşkünlüğü nedeniyle İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girmiş ve 2001 yılında mezun olmuştur. 2001-2006 yılları arasında çeşitli hastane ve kliniklerde görev alarak deneyim kazandıktan sonra, 2006 yılında Vetelite Veteriner Kliniği'ni kurmuştur.

Ayrıca 2006 yılından bu yana Whiskas ve Pedigree firmalarının danışman hekimliğini yapmaktadır.

Egzotik hayvanlar hekimliği, Küçük Hayvan Veteriner Gastroenteroloji, Miyocardial ve Valvular Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, Nöroloji, Osteoartrit, Ultrasonografi, Radyoloji, Acil ve Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon, Elektrokardiyografi, Kırık Fiksasyon Sağaltım Teknikleri, Köpeklerde Çapraz Bağ Sağaltım Teknikleri, Vet Business Forum eğitim sertifikalarına ve WUSV- Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği tarafından verilmiş Kalça ve Dirsek Displazisi röntgen çekimleri yetki belgesine sahiptir.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilgisinin yanı sıra, Almanca ve İspanyolca dillerinde de eğitim görmüştür. Bunun verdiği avantajla yurtdışındaki güncel makale ve eğitimleri takip etmekte ve üyesi olduğu veteriner bilgi ağı sayesinde 7/24 yurtdışındaki herbiri konusunda değerli birer uzman olan veteriner hekimlerle konsültasyon yapabilmektedir.

World Small Animal Veterinary Association, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, International Veterinary Acupuncture Society ve Veterinary Information Network üyesi olan Çağlar Kondu'nun, yurtiçi ve yurtdışı birçok kongre katılım sertifikası bulunmaktadır.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp dallarında yurtdışında uzmanlık eğitimine devam etmektedir.

TREND ve MORE gibi çeşitli dergilerde ve www.expatsturkey.com sitesinde evcil hayvanlarla ilgili makaleler yazmaktadır.

CAN DOSTUM isimli televizyon programında jüri üyeliği yapmıştır.

Halen HTV'de "Dostlarımız" adında bir pet sağlığı programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ginger ve Hera adlarında iki köpek annesidir.

Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı
Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı

YORUMLAR
500

Veterinerlik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Veteriner, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement