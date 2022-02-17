Çarli'nin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu'nun Son Hali ve Yeni İşi Şaşırttı

1998 yılının unutulmaz dizisi Çarli'de Cilvenaz'ı canlandıran Mine Çağlar Kondu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Mine Çağlar Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Mynet'in haberine göre; Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu, Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında yer alıyor.

MİNE ÇAĞLAR KONDU KİMDİR?

Mine Çağlar Kondu kimdir, nereli, kaç yaşında; 1976, Ankara doğumlu olan Mine Çağlar Kondu, ortaokul ve lise eğitimini Lycee Charles de Gaulle Fransız lisesi ve Barnstable High School (Boston MA, A.B.D.)'da tamamlamıştır. 2022 itibarıyla 46 yaşındadır. Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanıdığımız Mine Çağlar Kondu, oyunculuğu bıraktığını açıklamıştır. 2006 yılında Vetelite Veteriner Kliniği'ni kurmuştur.

Sonrasında, çocukluğundan beri hayvanlara olan düşkünlüğü nedeniyle İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girmiş ve 2001 yılında mezun olmuştur. 2001-2006 yılları arasında çeşitli hastane ve kliniklerde görev alarak deneyim kazandıktan sonra, 2006 yılında Vetelite Veteriner Kliniği'ni kurmuştur.

Ayrıca 2006 yılından bu yana Whiskas ve Pedigree firmalarının danışman hekimliğini yapmaktadır.

Egzotik hayvanlar hekimliği, Küçük Hayvan Veteriner Gastroenteroloji, Miyocardial ve Valvular Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, Nöroloji, Osteoartrit, Ultrasonografi, Radyoloji, Acil ve Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon, Elektrokardiyografi, Kırık Fiksasyon Sağaltım Teknikleri, Köpeklerde Çapraz Bağ Sağaltım Teknikleri, Vet Business Forum eğitim sertifikalarına ve WUSV- Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği tarafından verilmiş Kalça ve Dirsek Displazisi röntgen çekimleri yetki belgesine sahiptir.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilgisinin yanı sıra, Almanca ve İspanyolca dillerinde de eğitim görmüştür. Bunun verdiği avantajla yurtdışındaki güncel makale ve eğitimleri takip etmekte ve üyesi olduğu veteriner bilgi ağı sayesinde 7/24 yurtdışındaki herbiri konusunda değerli birer uzman olan veteriner hekimlerle konsültasyon yapabilmektedir.

World Small Animal Veterinary Association, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, International Veterinary Acupuncture Society ve Veterinary Information Network üyesi olan Çağlar Kondu'nun, yurtiçi ve yurtdışı birçok kongre katılım sertifikası bulunmaktadır.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp dallarında yurtdışında uzmanlık eğitimine devam etmektedir.

TREND ve MORE gibi çeşitli dergilerde ve www.expatsturkey.com sitesinde evcil hayvanlarla ilgili makaleler yazmaktadır.

CAN DOSTUM isimli televizyon programında jüri üyeliği yapmıştır.

Halen HTV'de "Dostlarımız" adında bir pet sağlığı programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ginger ve Hera adlarında iki köpek annesidir.