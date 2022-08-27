Erguvan Haluk Levent ile Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erguvan Haluk Levent ile Açıldı

27.08.2022 15:56
Erguvan Haluk Levent ile Açıldı

'Çatalca 21. Erguvan Festivali'nin açılış konserinde önceki gece Haluk Levent sahne aldı. Çatalca'da bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Erguvan Festivali' büyük bir coşkuyla başladı. İlk gün sahne alan Haluk Levent, şarkılarını on binlerin katıldığı muhteşem bir koro eşliğinde seslendirdi.

Çatalca'da pandemi dolayısıyla ara verilen ve bu yıl yeniden yapılmaya başlanan 'Erguvan Festivali'nin açılış gecesinde renkli görüntüler oluştu.

Festivalin ilk halk konserinde Haluk Levent, sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Levent, konser sonunda Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve tüm sevenleriyle birlikte sahneden selfie yapmayı da ihmal etmedi.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na Sürpriz Aday! Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na Sürpriz Aday!
Kaynak: Snob Magazin

Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erguvan Haluk Levent ile Açıldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:34 Adana Valiliği, "İl sınırı değişti" iddialarına cevap verdi: 1996'dan bu yana değişiklik olmadı
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
13:14 Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 15:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Erguvan Haluk Levent ile Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement