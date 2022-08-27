Erguvan Haluk Levent ile Açıldı

Festivalin ilk halk konserinde Haluk Levent , sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Levent, konser sonunda Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner , Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve tüm sevenleriyle birlikte sahneden selfie yapmayı da ihmal etmedi.

Çatalca'da pandemi dolayısıyla ara verilen ve bu yıl yeniden yapılmaya başlanan 'Erguvan Festivali'nin açılış gecesinde renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: Snob Magazin

Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

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