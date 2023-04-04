Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek yaşamını yitirdi! Annenin yakarışı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek yaşamını yitirdi! Annenin yakarışı yürekleri dağladı

04.04.2023 09:48

Çektiği yemek videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diyerek seslendiği Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberle kahrolan Suluhan, "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek gözyaşları içinde çektiği videoyla yürekleri dağladı.

Instagram'da "Rahşan'ın mutfağı" isimli 430 bin takipçili bir hesabı bulunan ve katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan Rahşan Suluhan, evlat acısıyla yıkıldı. Fenomenin "Yeşil zeytinim" diye seslendiği büyük oğlu, feci şekilde can verdi.

KALEDEN DÜŞEREK VEFAT ETTİ

Hemşire Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesinde düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.

Rahşan Suluhan'ın oğluyla yaptığı son paylaşıma baş sağlığı yorumları yağdı.

Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti! Annenin feryadı yürek sızlattı
YORUMLAR (1)
  • TARIK ÖVÜÇ: YA arkadaş acınızı bile sosyal medyadan yaşamak nedir ALLAH aşkına zıvanadan çıktınız Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek yaşamını yitirdi! Annenin yakarışı yürekleri dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek yaşamını yitirdi! Annenin yakarışı yürekleri dağladı - Son Dakika
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