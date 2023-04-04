Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek yaşamını yitirdi! Annenin yakarışı yürekleri dağladı

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Instagram'da "Rahşan'ın mutfağı" isimli 430 bin takipçili bir hesabı bulunan ve katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan Rahşan Suluhan, evlat acısıyla yıkıldı. Fenomenin "Yeşil zeytinim" diye seslendiği büyük oğlu, feci şekilde can verdi.

KALEDEN DÜŞEREK VEFAT ETTİ

Hemşire Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesinde düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.

Rahşan Suluhan'ın oğluyla yaptığı son paylaşıma baş sağlığı yorumları yağdı.