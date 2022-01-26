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Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? - Son Dakika

Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak?

26.01.2022 15:00

Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin rol aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi bu akşam 14. bölüm ile ekranlarda olacak. Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını almak için planlar yapacaktır.

Sevilen dizi Kanunsuz Topraklar FOX ekranlarında her Çarşamba yayınlanmaktadır.Son bölümünde Teğmen Sezai'nin şehit olması bölüme damga vurmuştu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNDE BUGÜN NELER OLACAK?

Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır. Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar…

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Kanunsuz Topraklar, Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? - Son Dakika
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