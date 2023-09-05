Cem Adrian, konserinde hayranlarına sitem etti: Burası çiftleşebileceğiz bir yer değil - Son Dakika

Cem Adrian, konserinde hayranlarına sitem etti: Burası çiftleşebileceğiz bir yer değil

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:23

Başarılı şarkıcı Cem Adrian, İzmir'deki konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarını söylerken seyircilerin tavırlarından rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

"ŞARKI SÖYLERKEN SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı. Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasından rahatsız olan Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. Şarkıcının o sözleri hayranları tarafınla alkışla karşılandı.

Cem Adrian, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Adrian, konserinde hayranlarına sitem etti: Burası çiftleşebileceğiz bir yer değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Adrian, konserinde hayranlarına sitem etti: Burası çiftleşebileceğiz bir yer değil - Son Dakika
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