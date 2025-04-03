İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak bir WhatsApp grubu kurması ve insanları eylemlere davet etmesi gösterildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ahmet Mümtaz Taylan ve Kubilay Aka'nın da aralarında olduğu bazı oyuncular meslektaşlarına destek olmak amcıyla adliyeye geldi.
Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Üzümoğlu ve 11 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Magazin › Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest - Son Dakika
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