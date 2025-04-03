Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest - Son Dakika
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Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu\'nun da olduğu 11 kişi serbest

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanlar hakkında karar verildi. Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.04.2025 17:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÜNLÜ OYUNCU ÜZÜMOĞLU'NUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak bir WhatsApp grubu kurması ve insanları eylemlere davet etmesi gösterildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

OYUNCULARDAN MESLEKTAŞLARINA DESTEK

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kubilay Aka'nın da aralarında olduğu bazı oyuncular meslektaşlarına destek olmak amcıyla adliyeye geldi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Üzümoğlu ve 11 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Sosyal Medya, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Murat:
    tutulqnmalı 18 32 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    Alsalarda sıkıntı yok nasıl olsa akp savcıları tarafından verilen cezalar iktidar değişince sicillerden temizlenecek. 23 19 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    ne olacak bu cezalar..trafik cezalari vergi cezaları boykot cezalari herseye ceza..millet ne aliyor ne satiyor ne konuşuyor artik..ne hale geldik 17 19 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ne ara ünlü olmuş. haberimiz bile yok. yerli ürünleri ve devleti sekteye uğratma, bakın hükümet demiyorum devleti sekteye ugratmaya çalışana hiç acimıyorum. 5 16 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ne olacaktı... hepsi serbest kalacak zaten ...milleti korkutmak olsun maksat 11 10 Yanıtla
  • 220198:
    senin gibi hukuka emi,ne serbest birakiyonuz adamlarin derdi boykot imamoglu falan degil ki 7 12 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Dünya bize dötü ile gülüyor. 4 2 Yanıtla
  • Halil Sosa:
    bu ölkenin ekmeğini yiyin sonrada milli olan malları boykut edin yazıklar olsun sizin gibi sanatçılara 2 4 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    "Uydurulmuş" suçlarla pırlanta gibi pırıl pırıl insanlar mağdur ediliyor. geçmiş olsun iyi ki idam edilmedi 3 1 Yanıtla
  • AHMET LEVENT:
    Ağaya boykot çağrısı hak,vatandaşa nahak,ne adalet be. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest - Son Dakika
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