51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi - Son Dakika
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51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi

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Özel hayatı ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51. yaşına girdi. Araba koleksiyonuyla tanınan komedyen, siyah aracının önünde verdiği pozu yayınlayarak "Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Elbette quantum, az zencefil ve genç yaştan itibaren yoga" dedi.

23.04.2024 09:49  Güncelleme: 09:56
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Son zamanlarda genç sevgilisi Necla Karahalil yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı.

"UZUN YAŞAMIN SIRRI KENDİMİ SEVMEM VE POZİTİF BAKMAM"

4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili olan Cem Yılmaz, doğum gününü de siyah aracının önünden verdiği pozla kutladı. Komedyen paylaşımında "Hahha hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş, doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam… Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… hep ama! Devamlı ve fotonlar…teşekkürler hayat teşekkürler 2024" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımına Cem Davran, Meltem Cumbul, Seda Bakan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerden de kutlama yorumları geldi.

Cem Yılmaz 51 yaşına girdi! Doğum günü de 11 aracından biriyle kutladı
Cem Yılmaz 51 yaşına girdi! Doğum günü de 11 aracından biriyle kutladı
Cem Yılmaz 51 yaşına girdi! Doğum günü de 11 aracından biriyle kutladı
Cem Yılmaz 51 yaşına girdi! Doğum günü de 11 aracından biriyle kutladı

Sosyal Medya, Doğum Günü, Cem Yılmaz, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Vatansever: Şaka mı bu yaa!!!! 51 yaşında 57 gösteriyor ve sanki 90 yaşındaymış gibi uzun yasamaktan mı bahsediyor?!! Ramazanda insanları içki bardağı göstererek bölüştüren kişiiii 15 4 Yanıtla
  • Mert kursun : 51 yasinda uzun yasamanin sirrini vermis cem bey iyi yasamisin bu yasina kadar 11 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Esasen bu kişiye yorum bile yapmak doğru değil dolayısıyla benden bu kadar.. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi - Son Dakika
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