Eski sevgilisine çağrı mı yaptı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel - Son Dakika
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Eski sevgilisine çağrı mı yaptı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel

Eski sevgilisine çağrı mı yaptı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel

17.06.2023 16:20

Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkilerle çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın" paylaşımı kafa karıştırdı. Yılmaz'ın paylaşımında kimden bahsettiği ise merak konusu oldu.

Projelerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, emekli olduğunu duyurdu. 12 bin 680 TL emekli maaşı alacağını söyleyen Yılmaz, emeklilikle ilgili yaptığı paylaşımlarla güldürdü. Yılmaz'ın bir paylaşımı ise kafa karıştırdı.

"DAYANAMIYORUM, ARTIK GEL"

Daha önce Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile uzun süreli ilişkiler yaşayan Cem Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine... Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git" yazılı bir fotoğrafı paylaşarak "Ne kadar da doğru" notunu yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımında eski sevgililerinden birine gönderme yaptığı ileri sürüldü. Yılmaz ise yorumlara sessiz kaldı.

Eski aşkına mı seslendi? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel

DEFNE SAMYELİ İLE AŞKI 1,5 YIL SÜRDÜ

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1,5 yıl aşk yaşamış ve çiftin ihanet yüzünden ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak ilişkiyi bitirdiği ileri sürülmüştü.

Eski aşkına mı seslendi? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel

SERENAY SARIKAYA İLE AŞK YAŞADI

Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, daha sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. İkilinin ilişkisi 2020 yılına damga vururken her görüntülenmeleri de günlerce konuşulmuştu.

Eski aşkına mı seslendi? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Uvez: cem baba yakışır Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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Cem Yılmaz emekli oldu! Alacağı maaş dikkat çekti Cem Yılmaz emekli oldu! Alacağı maaş dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski sevgilisine çağrı mı yaptı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisine çağrı mı yaptı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: Unutamıyorum, artık gel - Son Dakika
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