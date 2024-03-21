Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, gönlünü pilates ve yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdı Birkaç haftadır gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, Tekirdağ'da ortaya çıktı.

EL ELE GEZDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, mutlu bir ilişkisi bulunan Cem Yılmaz, sevgilisinin memleketi Tekirdağ'a gitti. Çift Tekirdağ sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Karahalil, sevgilisine sokak sokak memleketini gezdirirken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil daha önce de Zafer Algöz'ün annesinin cenaze törenine birlikte katılmıştı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sevenlerini üzdü.