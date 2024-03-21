Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, gönlünü pilates ve yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdı Birkaç haftadır gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, Tekirdağ'da ortaya çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre, mutlu bir ilişkisi bulunan Cem Yılmaz, sevgilisinin memleketi Tekirdağ'a gitti. Çift Tekirdağ sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Karahalil, sevgilisine sokak sokak memleketini gezdirirken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil daha önce de Zafer Algöz'ün annesinin cenaze törenine birlikte katılmıştı.
Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sevenlerini üzdü.
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi - Son Dakika
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında Etimesgut geliyor. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin adayı olarak seçime girdiği ilçede yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı. Ankete göre; MHP'nin adayı Enver Demirel birinci sırada yer alırken, Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 41.1 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi.
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Geçtiğimiz hafta gösterisini erken bitirdiği için sağlık sorunları yaşadığı söylentisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bir süredir yaşından dolayı nefes almakta zorlandığını söyledi.
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