Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar

26.04.2022 11:06
Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar

Gezi davasında çıkan kararlar sonrası Cem Yılmaz da bir paylaşım yaptı. Gezi eylemlerine hiç katılmadığını belirten komedyen Cem Yılmaz, "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" dedi.

Gezi Davası'nda kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Gezi parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne 'En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici' diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'
Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
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Magazinkolik, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Magazinkolik

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar - Son Dakika


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