ODTÜ'lü öğrencinin sorusuna Cem Yılmaz'dan samimi yanıt - Son Dakika
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ODTÜ'lü öğrencinin sorusuna Cem Yılmaz'dan samimi yanıt

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Cem Yılmaz, ODTÜ'de katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen ''Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?'' sorusuna verdiği yanıtla büyük alkış aldı. Ünlü komedyen, ''Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım'' dedi.

22.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:42
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide öğrencilerin sorularına içten yanıtlar verdi. Bir öğrencinin 'Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?' sorusuna 'Ben ıskalanmam gülmekle ilgili. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Gülmekle ilgili iştahlıyım' yanıtını verdi.

Cem Yılmaz, yıllar sonra üniversite söyleşi yaptı. ODTÜ'lü öğrencilerle buluşan ünlü komedyen öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Zaman zaman kahkaha fırtınalarının koptuğu etkinlikte Cem Yılmaz'ın bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Cem Yılmaz, ''Var ya, yok değil. Ben ıskalanmam gülmekle ilgili. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim Gülmekle ilgili iştahlıyım'' dedi.

Ünlü komedyenin cevabı, ODTÜ'lü öğrencilerden büyük alkış alırken, sosyal medyada da pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

ODTÜ\'lü öğrencinin sorusuna Cem Yılmaz\'dan samimi yanıt

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Medya, Cem Yılmaz, Magazin, Ünlüler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ODTÜ'lü öğrencinin sorusuna Cem Yılmaz'dan samimi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Babacan:
    aga o kadar param olsa tabii ben de gülerim hem de herşeye 5 2 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Gülmekle ilgili iştahlıyım. Dili hünerli kullanmasını da çok iyi biliyor. 5 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Küfürden başka bişe bilmiyor 2 2 Yanıtla
  • Ali Borucu:
    Bence işinin en iyisi ve en kalitelisi ancak Türk Milleti gülmekle değil ciddiyetle titreyip kendine dönmekle başarı elde eder Hacivat Karagöz de efsane ama Yıldırım Beyazıt için cami inşaatını geciktiren bir unsur 1 1 Yanıtla
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