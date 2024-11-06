Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Geniş Video İzle

Ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sibel Can yakın dostu ve menajerinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

06.11.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz'ın yer aldığı 'Tıpatıp Show' grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak yıldızı parlayan Cengizhan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.

Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde Sibel Can gözyaşlarına uğurlandı

SİBEL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Sibel Can, Cengizhan Sabuncu\'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Karaciğer Kanserİ, Karaciğer Kanseri, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    ölümler 45 50 55 60 yahu haket boşa yaşıyoruz çabalıyoruz ekmek su çay sigara olsun bide TV de fenerin maçı olsun ölene kadar yiyek içek izleyelim kimseyi kırmadan göçüp gidelim yahu 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.