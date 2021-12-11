Başrolünü Alp Navruz'la paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinden sonra ekrana ara veren Ceren Yılmaz, tatile devam ediyor. Yaz aylarında Ege'de tatil yapan ünlü oyuncu, ekim ayının ortasından beri ise Amerika'da keyif yapıyor.

Yılmaz son olarak, pembe bikinisiyle çektirdiği video'yu Instagram'dan yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, pembe şapkasıyla da dikkat çekti.

Ceren Yılmaz, Amerika Miami'de çektirdiği fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam ediyor.