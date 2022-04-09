Ceyda Düvenci Doğum Günü İçin Ne İstedi? - Son Dakika
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Ceyda Düvenci Doğum Günü İçin Ne İstedi?

09.04.2022 16:17
Ceyda Düvenci Doğum Günü İçin Ne İstedi?

Oyuncu Ceyda Düvenci, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Düvenci, sevenlerinden hediye yerine Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) Cerebral Palsy'li çocuklar yararına bağış istedi.

16 Nisan'da 45. yaşına girmeye hazırlanan oyuncu Ceyda Düvenci, kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesaplarından yaptı.

Instagram hesabından takipçilerine şöyle seslendi: "Doğum günü çocuğu olmama 8 gün kaldı. İlk kez sizden hediyemi istiyorum. Bu yıl, doğum günümde hediyeleriniz yerine desteğinizi Cerebral Palsy'li çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşalım istedim. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım. Bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder"

Ceyda Düvenci Doğum Günü İçin Ne İstedi?

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Kaynak: Snob Magazin

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