Ceyda Düvenci, yaz tatilinde Kenya'ya gidecek - Son Dakika
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Ceyda Düvenci, yaz tatilinde Kenya'ya gidecek

Ceyda Düvenci, yaz tatilinde Kenya\'ya gidecek

Prens dizisiyle blutv'de, Sakla Beni'yle Star TV'de seyirciyle buluşan Ceyda Düvenci, yaz tatilinde oğluyla Kenya'ya gideceğini açıkladı. Ünlü oyuncu, boşandığı eşi Bülent Şakrak'ın kendisini aldattığı haberlerine ise sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti.

18.05.2024 17:11
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Prens dizisiyle blutv'de, Sakla Beni'yle Star TV'de seyirciyle buluşan Düvenci, aynı zamanda büyük ilgiyle izlenen NTV'nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla da adından söz ettiriyor.

Nişantaşı'nda görülen ve renkli kıyafetiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci yaz planlarından bahsetti ve "Yaz tatilinde oğlumla Kenya'ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz.

Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz yaz boşandığı Bülent Şakrak'ın kendisini "Maviye Sürgün" dizisinin yapım ekibinde görevli olan Esra Akpınar'la aldattığı haberlerinin sorulması üzerine ünlü oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım.

Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım. Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci, yaz tatilinde Kenya'ya gidecek - Son Dakika

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