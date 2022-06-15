Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi! - Son Dakika
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Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!

15.06.2022 01:20
Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda antika dükkanı sahibi olan Cihan Sezgin ile Cihangir'de görüntülenmişti. Önceki gün yine Cihangir'de bu kez köpeğiyle yürüyüş yapan Nez, özel hayatı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Nez, geçtiğimiz hafta Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Üstü açık cipten inerken görüntülenen Nez, muhabirlere görüntü vermek istemedi.

Nez Yazıcı'nın gizemli erkek arkadaşının antika dükkanı sahibi olan Cihan Sezgin olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda antika dükkanı sahibi olan Cihan Sezgin ile Cihangir'de görüntülenen Nez'in yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilmişti.

"CİHAN BENİM SEVGİLİM DEĞİL"

Önceki gün yine Cihangir'de görüntülenen Nez, özel hayatı hakkında konuştu. Nez, "Cihan benim sevgilim değil, çok eski arkadaşım. Mart ayında Gökhan Köksal ile olan düzeyli ilişkim bitmişti. Şu anda kafa dinliyorum" dedi.

Nez, tenis antrenörü Gökhan Köksal ile arkadaş kaldıklarını da vurguladı.

"GELEN TEPKİLERDEN MEMNUNUZ"

Alem FM programcısı Fatih Yıldırım ile 'Bruce Lee' isimli İngilizce şarkı yapan Nez, gelen tepkilerden çok memnun olduklarını da söyledi.

Nez, "Şarkı, kısa sürede sadece Türkiye'de değil Almanya, Avusturya ve ABD'de de büyük ilgi gördü" dedi.

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, veya tanınan adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; İzmir), R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı kalça dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.

Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!
Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!
Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!
Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!
Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi!

YORUMLAR
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Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış! Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!
Kaynak: Snob Magazin

Cihangir, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cihangir'de Yakalanmışlardı... Özel Hayat İtirafı Geldi! - Son Dakika

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