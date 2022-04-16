Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika
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Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi

16.04.2022 17:11
Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları iddia edilen Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun, Cihangir'de bir mekanda birlikte görüntülendi. Daymaz, aşk iddiasına yanıt verdi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Mekanda bir süre sohbet eden ikili, gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız oldu.

"MELİSA BENİM ARKADAŞIM"

Melisa Şenolsun daha sonra mekandan ayrılıp Cihangir'de yeni taşındığı evine doğru giderken Ekin Mert Daymaz ise "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım. Bunu daha önce söylemiştik" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu.

Melisa Şenolsun geçtiğimiz haftalarda, "Arkadaşlar panik yok, kalbim boş" açıklamasını yapmıştı.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Melisa Şenolsun son olarak 'Masumlar Apartmanı'nda rol aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

EKİN MART DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz (d. 2 Aralık 1990, Arnhem), Türk oyuncu ve mankendir.

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir.

Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi
Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi

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Ekin Mert Daymaz, Melisa Şenolsun, Cihangir, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cihangir'de Yakalandılar! Aşk İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika


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