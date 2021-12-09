Cinsel ilişki itirafıyla sunucuyla zor anlar yaşattı

Cooke Maroney ile evli olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü aktris Jennifer Lawrence, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun bile utanması gözlerden kaçmadı.

"BOL BOL CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİM"

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİĞİNE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

SEKTÖRE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Cooke Maroney ile evli olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü aktris Jennifer Lawrence, 2014'te yaşadığı 'hack' skandalı skandal sonrası yaşadıklarını anlattı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İFŞA OLMUŞTU...

O dönem Lawrence'ın yanı sıra; Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delevingne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

"TRAVMAM SONSUZA KADAR SÜRECEK"

Vanity Fair'e konuşan Lawrence, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak!" ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ..."

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle anlattı:

Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum!