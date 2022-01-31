Üye Girişi
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir - Son Dakika

Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir

31.01.2022 07:57

Eskişehir'de ortağıyla birlikte tavuk çiftliği kuran ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, dolandırıldığını ileri sürdü. 69 yaşındaki şarkıcı 500 bin lira dolandırılması üzerine ortağı ile yolları ayırma kararı aldığını ifade ederken, "Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" sözlerine yer verdi.

Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.

"14 BİN TAVUKTAN AYLARCA ZARAR ETTİK"

Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR İŞLERİ YOLUNA KOYDUM"

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Coşkun Sabah, Eskişehir, Yumurta, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
07:51 Güncel döviz kuru! Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:38 Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
07:37 Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı
07:36 Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor
07:35 Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Elazığ ve Tunceli'de hissedildi
00:20 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 08:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement