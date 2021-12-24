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Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama - Son Dakika

Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama

24.12.2021 13:11
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in Covid-19'a yakalandığı ortaya çıkmıştı. Deniz, "Ben iyiyim ama hastane doluydu" diyerek salgının hızla yayıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Kısa sürede fenomen olan hem reyting hem de sosyal medyada zirvede olan Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

"SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BEN İYİYİM AMA HASTANELER DOLUYDU!"

Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deniz, "Ben iyiyim. Ama hastaneler doluydu! Vakalar artmış. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

TEKLİF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.

"AYRILMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. Pınar Deniz, 'Aşk 101' ve 'Yargı' gibi projelerle hayran kitlesini genişletti.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor.

Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama

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Kaan Urgancıoğlu, Koronavirüs, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den üzen açıklama - Son Dakika Magazin


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