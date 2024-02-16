Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır - Son Dakika
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Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

16.02.2024 12:16  Güncelleme: 12:55
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Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hedefinde bu kez Acun Ilıcalı vardı. Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8'de program yapacak olmasına kızan Cübbeli, Acun Ilıcalı'ya Survivor programı üzerinden göndermede bulunarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ACUN KARDEŞE DİYORUM Kİ..."

Cübbeli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun? Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

Acun\'un program yaptırdığı isim Cübbeli\'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fahrettin Hekimoğlu: Cübbeli cehennemi tahin işlerini ele almış kim cennete kim cennette gideceğini biliyormuş hadi söyle Cübbeli kiralar ne zaman düşer mersedes villaya binen cennete girer mi din ticcarlari sonu nedir 64 76 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Bu acun neyin peşinde Hoca doğru söylüyor Birileri incelese iyi olacak 86 37 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Demekki bu ülke Adnan Oktar rezilliğinden hiç ders çıkarmadı Rezillik diz boyu 51 4 Yanıtla
  • astragan: bi başlayınca günahlar seriye bağlanmış gibi peş peşe sırayla gelir kapıyı çalar ve yüzünde nur bırakmaz. 23 8 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Yıl 2024 insanlar halen neyin doğru neyin yanlış olduğunu tartışıyor.o çıkarabiliyor ise sizinde seyretmeme özgürlüğünüz var ama hepimiz ekran başına hoppp hocam sakız çiğnemek tükürük yutmak osurmak vs vs 9 12 Yanıtla
  • mert demir: BU ÜLKEYE EN ÇOK ZARAR VERENLER BELLİ. KİMİ ÇIKAR RAMAZANDA TV PROGRAMINA DÜNYALARI İSTER. AMA ACUN ABİ Bİ KANALA GEL ÇIK DESE KOŞARAK GİDER İNSANLAR NEDEN ÇIKAR VAR 11 10 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Fahretin sen mal sin anlamazsın sen sevabı günahı ayırt edemedin daha günah diyor günah ahirete bunun cezası karşına çıkacak diyor elbete her günahın bir cezası olacak sen okumuyorsun beli okuyup bilenlere saygın olsun 3 7
  • Necati Kaya: Ticaretin kötüsü olmaz. O cehenneme giderse sende ona cehennemde yanmaz kefen satarsın. 3 6 Yanıtla
  • Kemal Malkoç: Senin peygamber efendimizin terliğini satmandan daha günah ne olabilir 1 0 Yanıtla
  • Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır
    12:16 Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

    Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

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SON DAKİKA: Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır - Son Dakika
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